Отсрочка от мобилизации не отменяет обязанность носить ВОД

Приложение "Резерв+". Фото илюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Иметь при себе военно-учетный документ должны даже мужчины, у которых есть отсрочка или бронирование от мобилизации. Наличие "Резерв+" не освобождает от этой обязанности. Юристы советуют заранее сохранить электронный документ или иметь его бумажную копию на случай проверки.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.

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Какие документы подтверждают статус военнообязанного

Юрист по военному праву ЮК "Приходько и партнеры" Диана Тернова уточнила, что каждый совершеннолетний мужчина в возрасте до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ.

К таким документам относятся:

временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

призывное удостоверение — для призывника;

военно-учетный документ нового образца.

Справка об отсрочке действует только вместе с военно-учетным документом, серия и номер которого указаны в справке.

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Если человека уже исключили из воинского учета, документ понадобится для подтверждения этого статуса.

Почему бумажный документ может утратить силу

Бумажный военно-учетный документ может утратить силу, если его данные не совпадают с информацией в реестре "Оберег". В таком случае необходимо загрузить электронный документ через "Резерв+" или портал "Дія". Также можно получить новую бумажную версию в ТЦК.

Адвокат Дарья Тарасенко советует тем, кто пользуется "Резерв+", заранее сохранить файл электронного военно-учетного документа с QR-кодом или распечатать его.

"Если вы пользуетесь именно документом из "Резерв+", позаботьтесь сегодня о том, чтобы у вас с собой был заранее сохраненный файл электронного военно-учетного документа (того самого, что с QR-кодом) или бумажная распечатка этого документа", — объяснила адвокат.

Что проверить в "Резерв+"

Юристы советуют регулярно проверять данные в приложении, даже если мужчина уверен, что его давно сняли или исключили с воинского учета.

Перед выходом из дома стоит проверить, отображается ли актуальный электронный военно-учетный документ с QR-кодом и соответствуют ли данные в нем информации в реестре "Оберег". Также нужно убедиться, что в документе нет отметки о нарушении правил воинского учета.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Романа Костенко сообщал, что в Украине не будет женской мобилизации. В парламенте даже не обсуждают вопрос о призыве женщин. Снижать мобилизационный возраст тоже не планируют.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины писал, что стандартный медосмотр на ВВК состоит из посещения восьми врачей. Продолжительность прохождения комиссии зависит от того, есть ли у человека патологии. Могут потребоваться дополнительное прохождение МРТ или стационарное обследование.