Відстрочка від мобілізації для аспірантів — у яких випадках ТЦК може відмовити

Військовослужбовці оформляють документи. Фото: «Суспільне.Львів»

Громадяни України, які є аспірантами, мають право на відстрочку від мобілізації на період навчання. Однак у випадку з іноземними вищими навчальними закладами люди можуть потрапити в бюрократичну пастку, через яку ТЦК може відмовити у відстрочці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Politeka".

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Чому аспірантам можуть відмовити в відстрочці від мобілізації

Видання навело як приклад випадок, коли українець уклав договір і вступив до аспірантури іноземного вишу. Далі він звернувся до ТЦК, щоб оформити відстрочку від призову, однак зіткнувся з проблемою надання звичайної довідки.

Як відомо, ТЦК вимагають від студента чи аспіранта офіційний документ, який підтверджує, що особа дійсно навчається. Однак форма такої довідки для іноземних вищих навчальних закладів у законодавстві не уніфікована, через що університет у випадку з вищеописаним громадянином не зміг її видати, і як підсумок — аспіранту відмовили у відстрочці через відсутність такого документа.

Чоловік не погодився з відмовою ТЦК у наданні відстрочки та вирішив оскаржити це рішення. У подібних спорах суди звертають увагу на те, що наявність права на відстрочку не повинна залежати від одного конкретного шаблону, якщо особа фактично навчається.

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Якщо рішення ТЦК не відповідає наявним доказам — зокрема, документу про зарахування, студентському квитку або договору з навчальним закладом, — тоді суд може визнати таку відмову необґрунтованою та скасувати її.

Зазначимо, що право на відстрочку для чоловіків, які здобувають освіту, зберігається, однак його необхідно підтвердити. Юристи рекомендують зібрати пакет документів, які підтверджують статус студента: довідку про зарахування, договір із навчальним закладом, виписку з навчальної системи, а в окремих випадках — апостиль.

Якщо ж ВНЗ не може видати саме «українську довідку», це не є підставою для автоматичної відмови, а може бути причиною для того, щоб відкласти прийняття рішення.

У разі повторної відмови рішення ТЦК можна оскаржити в адміністративному суді. Саме таким шляхом пішов вищезгаданий чоловік.

Як повідомляли Новини.LIVE, чоловіки, які мають бронь або відстрочку, повинні мати при собі військово-реєстраційний документ. Наявність «Резерв+» не звільняє громадянина від такого обов’язку.

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