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ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные, — СМИ

25 апреля 2024 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные, — СМИ
Работники ТЦК работают на компьютерах. Фото: zbruc.eu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Исследователи оценили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, по всей вероятности, не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные. Есть вероятность, что за один час в военкомате придется принять 700 мужчин, что нереально.

Об этом сообщили исследователи Texty.org.

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Исследователи смоделировали возможные сценарии на основе приблизительных цифр мобилизационного резерва и пришли к выводу, что вероятно ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные. По приблизительным подсчетам, им придется принимать 700 мужчин в час.

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Модель приёма мужчин в ТЦК. Фото: texty.org

В исследовании говорится, что большинство киевских ТЦК принимают граждан всего 8 часов в неделю (дважды в неделю с 9:00 до 13:00). Следовательно, если ТЦК и дальше будут работать в таком темпе, они должны обслуживать в день примерно 1110 посетителей, то есть 693,8 военнообязанных в час.

Если ТЦК будут обновлять данные в течение 40 рабочих часов в неделю (по 8 часов с понедельника по пятницу), тогда нужно будет регистрировать 139 человек в час.

Также исследователи говорят, что если в военкоматах будут обслуживать граждан по 8 часов ежедневно без выходных в течение 60 дней, то смогут ставить на учет 93 мужчин в час. Однако даже при таком условии ТЦК не смогут принять всех военнообязанных мужчин.

Напомним, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили о больших очередях в ТЦК. В связи с этим военные напоминают, что военнослужащие работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя большие очереди в ТЦК и СП в Киеве, заявил, что военкоматы впоследствии могут создать электронные очереди для стабилизации работы.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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