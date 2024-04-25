ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные, — СМИ
Исследователи оценили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки, по всей вероятности, не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные. Есть вероятность, что за один час в военкомате придется принять 700 мужчин, что нереально.
Об этом сообщили исследователи Texty.org.
Как будет работать ТЦК, когда мужчины пойдут обновлять данные
Исследователи смоделировали возможные сценарии на основе приблизительных цифр мобилизационного резерва и пришли к выводу, что вероятно ТЦК не справятся с наплывом мужчин, если они пойдут обновлять данные. По приблизительным подсчетам, им придется принимать 700 мужчин в час.
В исследовании говорится, что большинство киевских ТЦК принимают граждан всего 8 часов в неделю (дважды в неделю с 9:00 до 13:00). Следовательно, если ТЦК и дальше будут работать в таком темпе, они должны обслуживать в день примерно 1110 посетителей, то есть 693,8 военнообязанных в час.
Если ТЦК будут обновлять данные в течение 40 рабочих часов в неделю (по 8 часов с понедельника по пятницу), тогда нужно будет регистрировать 139 человек в час.
Также исследователи говорят, что если в военкоматах будут обслуживать граждан по 8 часов ежедневно без выходных в течение 60 дней, то смогут ставить на учет 93 мужчин в час. Однако даже при таком условии ТЦК не смогут принять всех военнообязанных мужчин.
Напомним, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили о больших очередях в ТЦК. В связи с этим военные напоминают, что военнослужащие работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя большие очереди в ТЦК и СП в Киеве, заявил, что военкоматы впоследствии могут создать электронные очереди для стабилизации работы.
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