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ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані, — ЗМІ

25 квітня 2024 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані, — ЗМІ
Працівники ТЦК працюють за комп'ютерами. Фото: zbruc.eu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Дослідники оцінили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ймовірно, не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. Є ймовірність, що за одну годину у військкоматі доведеться прийняти 700 чоловіків, що є нереальним.

Про це повідомили дослідники Texty.org

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Як працюватиме ТЦК, коли чоловіки підуть оновлювати дані

Дослідники змоделювали можливі сценарії на основі приблизних цифр мобілізаційного резерву та дійшли висновку, що, ймовірно, ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. За приблизними підрахунками, їм доведеться приймати 700 чоловіків за годину.

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Модель прийому чоловіків в ТЦК. Фото: texty.org

У дослідженні йдеться, що більшість київських ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень (двічі на тиждень із 9:00 до 13:00). Отже, якщо ТЦК і далі працюватимуть у такому темпі, вони мають обслуговувати за день приблизно 1110 відвідувачів, тобто 693,8 військовозобов’язаних за годину.

Якщо ТЦК оновлюватимуть дані протягом 40 робочих годин на тиждень (по 8 годин з понеділка по п'ятницю), тоді потрібно буде реєструвати 139 осіб за годину.

Також дослідники кажуть, якщо у військкоматах  обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів, то зможуть ставити на облік 93 чоловіків за годину. Проте навіть за такої умови ТЦК не зможуть прийняти всіх військовозобов’язаних чоловіків.

Нагадаємо, в Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про великі черги до ТЦК. У зв'язку з цим військові нагадують, що військомати працюють 24 години на добу, сім днів на тиждень. 

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, коментуючи великі черги до ТЦК та СП у Києві заявив, що військкомати згодом можуть створити електронні черги для стабілізації роботи.

військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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