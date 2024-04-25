ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані, — ЗМІ
Дослідники оцінили, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ймовірно, не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. Є ймовірність, що за одну годину у військкоматі доведеться прийняти 700 чоловіків, що є нереальним.
Про це повідомили дослідники Texty.org.
Як працюватиме ТЦК, коли чоловіки підуть оновлювати дані
Дослідники змоделювали можливі сценарії на основі приблизних цифр мобілізаційного резерву та дійшли висновку, що, ймовірно, ТЦК не впораються з напливом чоловіків, якщо вони підуть оновлювати дані. За приблизними підрахунками, їм доведеться приймати 700 чоловіків за годину.
У дослідженні йдеться, що більшість київських ТЦК приймають громадян лише 8 годин на тиждень (двічі на тиждень із 9:00 до 13:00). Отже, якщо ТЦК і далі працюватимуть у такому темпі, вони мають обслуговувати за день приблизно 1110 відвідувачів, тобто 693,8 військовозобов’язаних за годину.
Якщо ТЦК оновлюватимуть дані протягом 40 робочих годин на тиждень (по 8 годин з понеділка по п'ятницю), тоді потрібно буде реєструвати 139 осіб за годину.
Також дослідники кажуть, якщо у військкоматах обслуговуватимуть громадян по 8 годин щодня без вихідних протягом 60 днів, то зможуть ставити на облік 93 чоловіків за годину. Проте навіть за такої умови ТЦК не зможуть прийняти всіх військовозобов’язаних чоловіків.
Нагадаємо, в Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про великі черги до ТЦК. У зв'язку з цим військові нагадують, що військомати працюють 24 години на добу, сім днів на тиждень.
Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, коментуючи великі черги до ТЦК та СП у Києві заявив, що військкомати згодом можуть створити електронні черги для стабілізації роботи.
Читайте Новини.LIVE!