Працюємо 24/7 — ТЦК запрошує чоловіків призовного віку приходити цілодобово

Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: ТЦК та СП

В Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про великі черги до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. В зв'язку з цим військові нагадують, що військомати працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Про це повідомили у Сухопутних військах України в четвер, 25 квітня.

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Повідомлення Сухопутних військ. Фото: скриншот

Як працюють ТЦК та СП

В повідомленні говориться, що наразі з'являється багато інформації про черги біля ТЦК та СП.

"Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік", — зазначили в Сухопутних військах.

При цьому війькові нагадали, що ТЦК та СП працюють у режимі 24/7.

"Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", — зазначили у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, коментуючи великі черги до ТЦК та СП у Києві заявив, що військкомати згодом можуть створити електронні черги для стабілізації роботи.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.