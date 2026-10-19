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Главная Мобилизация ТЦК отменили отсрочки и мобилизовали троих студентов: решение суда

ТЦК отменили отсрочки и мобилизовали троих студентов: решение суда

Ua ru
19 октября 2026 03:32
ТЦК мобилизовали троих студентов — суд отменил их решение
Студенты. Иллюстративное фото: nung.edu.ua

В сентябре и октябре Закарпатский окружной административный суд рассмотрел дело в отношении трёх студентов, которым ТЦК отменили отсрочку и мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины. По итогам рассмотрения дела суд встал на сторону студентов, признав приказы ТЦК незаконными.

Об этом сообщает «Новости.LIVE » со ссылкой на «Zaxid.NET».

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Детали дела

Согласно материалам дела, все истцы имели действующие отсрочки от мобилизации на основании обучения. В частности, они получали образование в Бердянском профессиональном колледже Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного и Киевском университете культуры. Это подтверждают решения судов от 11 сентября, 29 сентября и 6 октября.

Однако, несмотря на это, студентов доставляли в ТЦК, где комиссии принимали решения об отмене их отсрочек. Среди аргументов были сомнения относительно фактического посещения занятий, а также неспособность студентов ответить на вопросы о своей специальности, образовательной программе, учебном плане и учебном процессе. В результате одного из истцов мобилизовали в мае 2025 года, а еще двоих — в июне-июле 2026 года.

«Законодательством не предоставлены территориальным центрам комплектования и социальной поддержки полномочия осуществлять проверку выполнения учащимися учебных планов, оценивать успеваемость, посещаемость занятий или другие вопросы организации образовательного процесса», — указано в решении суда.

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Решение суда

Суд подчеркнул, что затруднения студентов с ответами на вопросы представителей ТЦК об образовательных программах, ходе обучения или других связанных с ним вопросах не являются законным основанием для лишения отсрочки. Кроме того, комиссия приняла соответствующее решение за пределами своих полномочий, определенных законодательством, и без надлежащих документальных доказательств.

После рассмотрения всех обстоятельств суд удовлетворил иски студентов. Решение ТЦК об их призыве на военную службу и приказы воинских частей о зачислении мобилизованных в личный состав признаны незаконными. Истцов должны освободить от военной службы. В то же время судебные решения еще могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Как сообщали «Новости.LIVE», во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. В настоящее время ей запрещено покидать Украину.

суд ВСУ студенты мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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