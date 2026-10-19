ТЦК мобілізували трьох студентів - суд скасував їх рішення

Студенти. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

У вересні та жовтні Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо трьох студентів, яким ТЦК скасували відстрочки та мобілізували до лав Збройних сил України. За результатами справи суд став на бік студентів, визнавши накази ТЦК незаконними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Zaxid.NET".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, усі позивачі мали чинні відстрочки від мобілізації на підставі навчання. Зокрема, вони здобували освіту в Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Київському університеті культури. Це підтверджують рішення судів від 11 вересня, 29 вересня та 6 жовтня.

Однак попри це студентів доставляли до ТЦК, де комісії ухвалювали рішення про скасування їхніх відстрочок. Серед аргументів були сумніви щодо фактичного відвідування занять, а також нездатність студентів відповісти на запитання про свою спеціальність, освітню програму, навчальний план та навчальний процес. У результаті одного з позивачів мобілізували у травні 2025 року, а ще двох — у червні-липні 2026 року.

"Законодавством не надано територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки повноважень здійснювати перевірку виконання здобувачами освіти навчальних планів, оцінювати успішність навчання, відвідування занять чи інші питання організації освітнього процесу", — вказано рішенні суду.

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Рішення суду

Суд наголосив, що труднощі студентів із відповідями на запитання представників ТЦК про освітні програми, перебіг навчання чи інші пов’язані з ним питання не є законною підставою для позбавлення відстрочки. Крім того, комісія ухвалила відповідне рішення за межами своїх повноважень, визначених законодавством, і без належних документальних доказів.

Після розгляду всіх обставин суд задовольнив позови студентів. Рішення ТЦК про їхній призов на військову службу та накази військових частин про зарахування мобілізованих до особового складу визнали незаконними. Позивачів повинні звільнити з військової служби. Водночас судові рішення ще можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

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