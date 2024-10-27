ТЦК усилит мобилизацию в Украине, считают эксперты

Проверка документов. Иллюстрационное фото: УНИАН

Деятельность ТЦК, вероятнее всего, увеличится из-за усиления мобилизации. Эксперты отмечают, что без жестких мер не обойтись.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные специалисты Владислав Селезнев и Петр Черник.

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Как могут усилить мобилизацию

Эксперты отмечают, что за последний год в Украине многократно изменялись методы мобилизации. К имеющимся методам прилагались новые, и не исключено, что впоследствии процесс оповещения снова обновится.

"По словам одного из народных депутатов, количество граждан, подлежащих мобилизации, за последний месяц уменьшилось. Происходит снижение количества мобилизованных, что ведет к активизации работы ТЦК совместно с представителями Нацполиции", —предполагает Селезнев.

По его словам, слишком сильный рост объемов мобилизации может отрицательно сказаться на том, что учебные центры не смогут справиться с размещением призывников.

Будут ли работники ТЦК врываться в жилье

В последнее время в социальных сетях пользователи из разных регионов время от времени интересуются, имеют ли право представители ТЦК входить в частное жилье.

"Украинское законодательство определяет, при каких условиях, в том числе представители правоохранительных органов, могут заходить в частное жилье. Я считаю, что в этом плане серьезных изменений не будет", — говорит Селезнев.

По его мнению, будет действовать та же схема: блокпосты, проверка документов, внезапные проверки в разных местах. Согласно законодательству, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение.

Военный эксперт Петр Черник в комментарии по поводу возможных новых действий государства в вопросе мобилизации отметил, что мобилизация необходима, альтернативы нет. Он подчеркнул, что ни одна значительная мировая война не обошлась без мобилизации. Никто, кроме нас, войны не выиграет, потому есть смысл снизить мобилизационный возраст до 23 лет, сказал Черник.

Напомним, в Украине продолжается аудит критически важных предприятий. После 15 ноября компании могут упустить возможность бронировать своих работников, а процедура может претерпеть изменения.

Также студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Однако некоторые из них могут быть мобилизованы.