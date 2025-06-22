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Главная Мобилизация ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

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Дата публикации 22 июня 2025 04:30
Какой новый метод мобилизации придумали работники ТЦК и СП
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: eurosolidarity.org
Ключові моменти Мобилизация на Auto.Ria

В Житомирской области работники ТЦК и СП применяют нестандартный метод мобилизации. Они подыскивают военнообязанных на сайте Auto.Ria.

Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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По словам представителя Верховной Рады, о новой мобилизационной мере представитель военкомата сообщил ему во время заседания временной следственной комиссии по ТЦК, которое состоялось 19 июня.

"Все мы с вами видели видео на котором в Житомирском ТЦК обсуждали мобилизацию людей через Auto.Ria", — отметил нардеп.

Представитель Житомирского ТЦК, комментируя эту ситуацию, заявил, что для выполнения плана по призыву военнообязанных работникам военкомата приходится прибегать к нестандартным методам, но это не является нарушением законодательства.

Ранее один из ведущих командиров "Азова" Святослав Паламар заявил, что негативное отношение к военнослужащим ТЦК и СП преувеличено. По его мнению, скандальные случаи есть, но без мобилизации обойтись невозможно.

Также мы сообщали, что работники ТЦК и СП не имеют права задерживать призывников. Исключением является задержание граждан, находящихся в розыске.

Верховная Рада Алексей Гончаренко нардепы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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