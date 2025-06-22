Какой новый метод мобилизации придумали работники ТЦК и СП

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: eurosolidarity.org

В Житомирской области работники ТЦК и СП применяют нестандартный метод мобилизации. Они подыскивают военнообязанных на сайте Auto.Ria.

Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация на Auto.Ria

По словам представителя Верховной Рады, о новой мобилизационной мере представитель военкомата сообщил ему во время заседания временной следственной комиссии по ТЦК, которое состоялось 19 июня.



"Все мы с вами видели видео на котором в Житомирском ТЦК обсуждали мобилизацию людей через Auto.Ria", — отметил нардеп.

Представитель Житомирского ТЦК, комментируя эту ситуацию, заявил, что для выполнения плана по призыву военнообязанных работникам военкомата приходится прибегать к нестандартным методам, но это не является нарушением законодательства.

Ранее один из ведущих командиров "Азова" Святослав Паламар заявил, что негативное отношение к военнослужащим ТЦК и СП преувеличено. По его мнению, скандальные случаи есть, но без мобилизации обойтись невозможно.



Также мы сообщали, что работники ТЦК и СП не имеют права задерживать призывников. Исключением является задержание граждан, находящихся в розыске.