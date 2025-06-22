Який новий метод мобілізації вигадали працівники ТЦК та СП

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: eurosolidarity.org

У Житомирській області працівники ТЦК та СП застосовують нестандартний метод мобілізації. Вони підшукують військовозобов'язаних на сайті Auto.Ria.

Про це в п'ятницю, 20 червня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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За словами представника Верховної Ради, про нові мобілізаційний захід представник військкомату повідомив йому під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо ТЦК, яке відбулося 19 червня.



"Усі ми з вами бачили відео на якому в Житомирському ТЦК обговорювали мобілізацію людей через Auto.Ria", — зазначив нардеп.

Представник Житомирського ТЦК, коментуючи цю ситуацію, заявив, що для виконання плану із призову військовозобов'язаних працівникам військкомату доводиться вдаватися до нестандартних методів, але це не є порушенням законодавства.

Раніше один із провідних командирів "Азова" Святослав Паламар заявив, що негативне ставлення до військовослужбовців ТЦК та СП перебільшене. На його думку, скандальні випадки є, але без мобілізації обійтися неможливо.



Також ми повідомляли, що працівники ТЦК та СП не мають права затримувати призовників. Винятком є затримання громадян, які перебувають у розшуку.