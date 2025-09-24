В Украине для мобилизации введут Единый госреестр данных военнообязанных

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Законом Украины №3632-ІХ установлена процедура его создания до конца 2025 года.

Правовые эксперты портала "Советы юриста" проанализировали последствия вступления в силу данного закона для процесса мобилизации в Украине.

Что изменится для военнообязанных

Одним из ключевых нововведений является интеграция этого реестра с другими государственными базами данных, в частности:

государственным реестром актов гражданского состояния;

реестром Государственной миграционной службы;

базой Министерства внутренних дел;

налоговой информацией;

базами Пенсионного фонда.

Интегрирование упомянутых баз данных позволит ТЦК и СП получать актуальную информацию о:

месте фактического проживания лица;

наличии отсрочки от мобилизации;

факте выезда лица за границу;

наличии дублирования данных.

Генеральный штаб ВСУ уверяет, что обновление учета не направлено на "охоту" за уклонистами от мобилизации, а является необходимым шагом для упорядочения военной системы.

По словам представителя Генштаба, благодаря новому реестру станет возможным точнее определить лиц, подлежащих мобилизации, и тех, кто имеет право на отсрочку. Это позволит сделать процесс мобилизации более справедливым.

Указанные изменения будут способствовать:

автоматическому доступу к актуальной информации;

адресности и обоснованности мобилизационных мероприятий;

уменьшению количества случайных вызовов лиц, не подлежащих мобилизации.

