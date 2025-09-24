Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ТЦК будут знать все ваши данные — появится Единый госреестр

ТЦК будут знать все ваши данные — появится Единый госреестр

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 01:30
В Украине для мобилизации введут Единый госреестр данных военнообязанных
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Законом Украины №3632-ІХ установлена процедура его создания до конца 2025 года.

Правовые эксперты портала "Советы юриста" проанализировали последствия вступления в силу данного закона для процесса мобилизации в Украине.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для военнообязанных

Одним из ключевых нововведений является интеграция этого реестра с другими государственными базами данных, в частности:

  • государственным реестром актов гражданского состояния;
  • реестром Государственной миграционной службы;
  • базой Министерства внутренних дел;
  • налоговой информацией;
  • базами Пенсионного фонда.

Интегрирование упомянутых баз данных позволит ТЦК и СП получать актуальную информацию о:

  • месте фактического проживания лица;
  • наличии отсрочки от мобилизации;
  • факте выезда лица за границу;
  • наличии дублирования данных.

Генеральный штаб ВСУ уверяет, что обновление учета не направлено на "охоту" за уклонистами от мобилизации, а является необходимым шагом для упорядочения военной системы.

По словам представителя Генштаба, благодаря новому реестру станет возможным точнее определить лиц, подлежащих мобилизации, и тех, кто имеет право на отсрочку. Это позволит сделать процесс мобилизации более справедливым.

Указанные изменения будут способствовать:

  • автоматическому доступу к актуальной информации;
  • адресности и обоснованности мобилизационных мероприятий;
  • уменьшению количества случайных вызовов лиц, не подлежащих мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, когда штраф от ТЦК автоматически аннулируется.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

ВСУ военный учет мобилизация военный билет ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации