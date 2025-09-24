В Украине для мобилизации введут Единый госреестр данных военнообязанных

ТЦК будут знать все ваши данные — появится Единый госреестр
В Украине вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Законом Украины №3632-ІХ установлена процедура его создания до конца 2025 года.
Правовые эксперты портала "Советы юриста" проанализировали последствия вступления в силу данного закона для процесса мобилизации в Украине.
Что изменится для военнообязанных
Одним из ключевых нововведений является интеграция этого реестра с другими государственными базами данных, в частности:
- государственным реестром актов гражданского состояния;
- реестром Государственной миграционной службы;
- базой Министерства внутренних дел;
- налоговой информацией;
- базами Пенсионного фонда.
Интегрирование упомянутых баз данных позволит ТЦК и СП получать актуальную информацию о:
- месте фактического проживания лица;
- наличии отсрочки от мобилизации;
- факте выезда лица за границу;
- наличии дублирования данных.
Генеральный штаб ВСУ уверяет, что обновление учета не направлено на "охоту" за уклонистами от мобилизации, а является необходимым шагом для упорядочения военной системы.
По словам представителя Генштаба, благодаря новому реестру станет возможным точнее определить лиц, подлежащих мобилизации, и тех, кто имеет право на отсрочку. Это позволит сделать процесс мобилизации более справедливым.
Указанные изменения будут способствовать:
- автоматическому доступу к актуальной информации;
- адресности и обоснованности мобилизационных мероприятий;
- уменьшению количества случайных вызовов лиц, не подлежащих мобилизации.
