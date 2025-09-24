Відео
ТЦК знатимуть всі ваші дані — з'явиться Єдиний держреєстр

ТЦК знатимуть всі ваші дані — з'явиться Єдиний держреєстр

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 01:30
В Україні для мобілізації запровадять Єдиний держреєстр даних військовозобов'язаних
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

В Україні набув чинності закон щодо створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Законом України №3632-ІХ встановлено процедуру його створення до кінця 2025 року.

Правові експерти порталу "Поради юриста" проаналізували наслідки набуття чинності даним законом для процесу мобілізації в Україні.

Читайте також:

Що зміниться для військовозобов'язаних

Одним із ключових нововведень є інтеграція цього реєстру з іншими державними базами даних, зокрема:

  • державним реєстром актів цивільного стану;
  • реєстром Державної міграційної служби;
  • базою Міністерства внутрішніх справ;
  • податковою інформацією;
  • базами Пенсійного фонду.

Інтегрування згаданих баз даних дозволить ТЦК та СП отримувати актуальну інформацію про:

  • місце фактичного проживання особи;
  • наявність відстрочки від мобілізації;
  • факт виїзду особи за кордон;
  • наявність дублювання даних.

Генеральний штаб ЗСУ запевняє, що оновлення обліку не спрямоване на "полювання" за ухилянтами від мобілізації, а є необхідним кроком для упорядкування військової системи.

За словами представника Генштабу, завдяки новому реєстру стане можливим точніше визначити осіб, які підлягають мобілізації, та тих, хто має право на відстрочку. Це дозволить зробити процес мобілізації більш справедливим.

Зазначені зміни сприятимуть:

  • автоматичному доступу до актуальної інформації;
  • адресності та обґрунтованості мобілізаційних заходів;
  • зменшенню кількості випадкових викликів осіб, які не підлягають мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штраф від ТЦК автоматично анулюється.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
