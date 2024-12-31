Юрист считает, что ТЦК разрушили репутацию реформы по мобилизации в Украине

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: inforesist.org

Постановление Кабинета министров №560 должно было решить проблемы с мобилизацией в Украине, поскольку написано почти идеально. Однако работники ТЦК уничтожили репутацию этой реформы.

Об этом заявила адвокат Юлия Авраменко, сообщает 30 декабря издание "Четвертая власть".

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Юрист рассказала, что если раньше между нормами можно было проскользнуть, закрывать на что-то глаза, а на что-то обращать внимание, а также требовать больше или меньше документов — то в Постановлении №560 были представлены все более или менее четко.

В частности, до июля у украинцев было время, чтобы уточнить военно-учетные данные. Поэтому военнообязанные сразу решили исполнить обязанность и с чувством безопасности пошли в ТЦК. Некоторые из этих людей имели основания для отсрочки, кого-то планировали забронировать.

Однако мужчин начали мобилизовать сразу из помещений ТЦК. Это касалось даже тех, кто имел основания для отсрочки, потому что представители территориальных центров комплектования знали, что после мобилизации украинцы не смогут воспользоваться основаниями.

"То есть военнообязанный доверяет тому, что принял Кабмин, что говорит государство, а его обманывают", — объяснила юрист.

После этого военнообязанные лица начали приходить в ТЦК вместе с адвокатами, либо вообще не выполнять свой долг. Конкретно с этого началась отрицательная реакция на ТЦК.

"Я считаю, что вся репутация этой реформы была просто разрушена до основания как раз из-за ТЦК", — подчеркнула Авраменко.

Она добавила, что если была предоставлена возможность обновить данные до июля, тогда не нужно было никого забирать. Наоборот, рассылать повестки, делать все согласно постановлению и задерживать людей уже законно.

Напомним, недавно стало известно, что представители ТЦК начали активные рейды на горнолыжных курортах Прикарпатья. В частности, они вручают повестки и выявляют нарушителей.

Также мы писали, что по словам бывшего главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, снижение мобилизационного возраста в 2025 году все же может произойти.