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ТЦК зруйнували репутацію реформи щодо мобілізації, каже адвокат

31 грудня 2024 02:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист вважає, що ТЦК зруйнували репутацію реформи щодо мобілізації в Україні
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: inforesist.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Постанова Кабінету міністрів №560 повинна була вирішити проблеми із мобілізацією в Україні, оскільки написана майже ідеально. Однак працівники ТЦК знищили репутацію цієї реформи.

Про це заявила адвокат Юлія Авраменко, повідомляє 30 грудня видання "Четверта влада".

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Юрист розповіла, що якщо раніше між нормами можна було прослизнути, закривати на щось очі, а на щось звертати увагу, а також десь вимагати більше чи менше документів — то у Постанові №560 було подано всі більш-менш чітко.

Зокрема, до липня українці мали час, щоб уточнити військово-облікові дані. Тому військовозобов'язані одразу вирішили виконати обов'язок і з відчуттям безпеки пішли до ТЦК. Дехто з цих людей мав підстави для відстрочки, когось планували забронювати.

Однак чоловіків почали мобілізувати одразу з приміщень ТЦК. Це стосувалося навіть тех, хто мав підстави для відстрочки, тому що представники територіальних центрів комплектування знали, що після мобілізації українці не зможуть скористатися підставами.

"Тобто військовозобов'язаний довіряє тому, що ухвалив Кабмін, що каже держава, а його обманюють", — пояснила юрист.

Після цього військовозобов'язані особи почали приходити до ТЦК разом з адвокатами, або ж взагалі не виконувати свій обов'язок. Саме з цього почалася негативна реакция на ТЦК.

"Я вважаю, що вся репутація цієї реформи була просто зруйнована вщент якраз через ТЦК", — наголосила Авраменко.

Вона додала, що якщо була надана можливість оновити дані до липня, тоді не треба було нікого забирати. Навпаки, розсилати повістки, робити все відповідно до постанови і затримувати людей вже законно.

Нагадаємо, днями стало відомо, що представники ТЦК почали активні рейди на гірськолижних курортах Прикарпаття. Зокрема, вручають повістки та виявляють порушників.

Також ми писали, що за словами колишнього головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка, зниження мобілізаційного віку у 2025 році все ж може відбутися.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП фронт ситуація на фронті

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