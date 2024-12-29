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Зниження мобілізаційного віку реальне — Муженко про причини

29 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Якщо військові дії будуть такими активними, як зараз, то Україні доведеться запровадити зниження мобілізаційного віку, вважає генерал Віктор Муженко
Ексголовком ЗСУ, генерал Віктор Муженко. Фото: Скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Зниження віку для загальної мобілізації може відбутись вже у наступному році. Для цього є декілька основних причин і вони пов'язані з фронтом та діями ТЦК. 

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода ексголовком ЗСУ, генерал Віктор Муженко.

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На його думку, зниження мобілізаційного віку можуть запровадити для подолання проблеми виснаження та ротації військовослужбовців. Муженко вважає, що це неминучий крок. Крім того, генерал Муженко пропонує залучення до ротації пенсіонерів силових структур, що дозволить направити молодших і більш енергійних військовослужбовців до бойових частин. 

"Якщо ми не налагодимо процес чіткого обліку людей і розуміння того, хто повинен проходити службу, а хто не повинен, то за збереженням темпу військових дій та втрат особового складу на цей крок доведеться піти", — заявив Муженко.

Генерал наголосив на важливості формування позитивного іміджу армії та підвищення мотивації мобілізованих, оскільки ставлення суспільства до військових безпосередньо впливає на їхній бойовий дух.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження віку мобілізації в Україні є недоцільним. Сучасні бойові дії вимагають технологічних навичок, а не лише фізичної сили або змін у вікових обмеженнях.

Також на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що ці заяви "дивні".

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані ситуація на фронті

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