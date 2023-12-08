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В Буковеле заметили, вероятно, представителей ТЦК

8 декабря 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Буковеле заметили, вероятно, представителей ТЦК
Военные на курорте в Буковеле. Фото: blacklist
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На украинском курорте Буковель были замечены, скорее всего, работники ТЦК. Как известно, общество не раз возмущалось относительно того, что военкомы не ходят с повестками в Буковеле.

Соответствующее видео опубликовало сообщество blacklist.

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Проходят ли рейды на курорте

На видео можно увидеть, как, вероятно, представители ТЦК поднимались на подъемнике.

Также на другом видео можно заметить, что группа военнослужащих проходит вблизи одной из зон отдыха на курорте. Сейчас нет информации о том, действительно ли проверяли документы у отдыхающих на Буковеле.

@blacklist..man

Продовження в інсті. Силка в біо. Буковель 2023

♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Напомним, на днях на Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили рейды по тренажерным залам. В ТЦК объяснили, что таким образом ничего не нарушают и действуют по законам Украины.

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