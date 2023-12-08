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У Закарпатському ТЦК пояснили вручення повісток у спортзалах

8 грудня 2023 12:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Закарпатському ТЦК пояснили вручення повісток у спортзалах
Працівники ТЦК у спортзалі на Закарпатті. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Днями на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно з законами України.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП.

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Вручення повісток у спортзалах на Закарпатті

Там зазначили, що працівники Закарпатського ТЦК цілком законно вручають повістки у рамках мобілізаційних заходів.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно  з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що вручення повістки не означає, що військовозобов'язаного одразу забирають на війну.

За їх словами, спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби — видається мобілізаційне розпорядження, а призовник їде вчитися.

Також там нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток.

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Скриншот допису Закарпатського ТЦК

Нагадаємо, що 6 грудня у Хусті та Мукачево працівники військкомату навідалися до тренажерних залів. Там вони розпочали видачу повісток призовникам.

Згодом працівники ТЦК нагрянули до спортивних залів Львова. За даними місцевих пабліків, вони завітали у ТЦ "Спартак". Там вони побували у "Спортлайфі".

Також військкоми навідалися до спортзалу у Дніпрі. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

А вже 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спортивних комплексів. Водночас, працівників військкомату, які навідались до спортивного залу, відмовилися пропускати всередину. 

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