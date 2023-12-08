У Буковелі помітили, ймовірно, представників ТЦК
На українському курорті Буковель помітили, швидше за все, працівників ТЦК. Як відомо, суспільство не один раз обурювалось щодо того, що військкоми не ходять з повістками в Буковелі.
Відповідне відео опублікувала спільнота blacklist.
Чи проходять рейди на курорті
На відео можна побачити, як, ймовірно, представники ТЦК, піднімалися на підйомнику.
Також на іншому відео можна помітити, що група військовослужбовців проходить поблизу однієї з відпочинкових зон на курорті. Нині немає інформації щодо того, чи насправді перевіряли документи у відпочивальників на Буковелі.
@blacklist..man
Продовження в інсті. Силка в біо. Буковель 2023♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Нагадаємо, днями на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно із законами України.
Читайте Новини.LIVE!