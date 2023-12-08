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У Буковелі помітили, ймовірно, представників ТЦК

8 грудня 2023 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Буковелі помітили, ймовірно, представників ТЦК
Військові на курорті в Буковелі. Фото: blacklist
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На українському курорті Буковель помітили, швидше за все, працівників ТЦК. Як відомо, суспільство не один раз обурювалось щодо того, що військкоми не ходять з повістками в Буковелі.

Відповідне відео опублікувала спільнота blacklist.

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Чи проходять рейди на курорті

На відео можна побачити, як, ймовірно, представники ТЦК, піднімалися на підйомнику. 

Також на іншому відео можна помітити, що група військовослужбовців проходить поблизу однієї з відпочинкових зон на курорті. Нині немає інформації щодо того, чи насправді перевіряли документи у відпочивальників на Буковелі. 

@blacklist..man

Продовження в інсті. Силка в біо. Буковель 2023

♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Нагадаємо, днями на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили рейди по тренажерних залах. У ТЦК пояснили, що таким чином нічого не порушують та діють згідно із законами України.

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