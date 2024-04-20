В Черновицкой области люди напали на работников ТЦК — один из них был вынужден стрелять

Вручение повестки. Иллюстративное фото: АрмияInform

Вблизи села Черногуз Черновицкой области во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство работника ТЦК было заблокировано, а ему самому угрожали физической расправой. В результате военный был вынужден открыть огонь.

Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП в субботу, 20 апреля.

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Нападение на работника ТЦК

Сообщается, что транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применены силы и угрозы.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", — говорится в сообщении.

Командование ОК "Запад" сообщило, что выясняет все причины и обстоятельства инцидента и ожидает ответной реакции органов правопорядка.

Также военные напомнили об ответственности за уклонение и любое противодействие работе военнослужащих ТЦК и СП.

Следует не забывать, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения влечет ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Закарпатье женщины избили военных ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.

Ранее мы писали, что во Львовской области работница больницы оформляла фиктивную инвалидность для уклонистов.