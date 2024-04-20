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У Чернівецькій області люди напали на працівників ТЦК — один з них був змушений стріляти

20 квітня 2024 16:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Чернівецькій області люди напали на працівників ТЦК — один з них був змушений стріляти
Вручення повістки. Ілюстративне фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поблизу села Чорногузи Чернівецької області під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб працівника ТЦК було заблоковано, а йому самому погрожували фізичною розправою. Внаслідок цього військовий був змушений відкрити вогонь.

Про це повідомили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП у суботу, 20 квітня.

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Повідомляється що транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози.

"Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції", — говориться у повідомленні. 

Командування ОК "Захід" повідомило, що з'ясовує усі причини і обставини інциденту та очікує на відповідну реакцію органів правопорядку. 

Також військові нагадали про відповідальність за ухилення та будь яку протидію роботі військовослужбовців ТЦК та СП. 

Варто не забувати, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у час воєнного стану тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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Повідомлення Чернівецького ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Закарпатті жінки побили військових ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.

Раніше ми писали, що на Львівщині посадовиця лікарні оформлювала фіктивну інвалідність для ухилянтів.

війна
ЗСУ
напад
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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