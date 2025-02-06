Экс-спикер Генштаба объяснил, какие проблемы мобилизации есть в Украине

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Фото: detector.media

В украинском обществе растет недоверие к представителям ТЦК и СП. Чтобы решить эту проблему и эффективно защищать страну, нужно принять ряд мер.

Об этом в эфире Radio NV во вторник, 4 февраля, заявил военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо создать условия для надлежащей и эффективной подготовки личного состава в учебных центрах и на полигонах. Речь идет о фортификациях, обеспечении экипировки личного состава и эффективных командиров, которые будут реализовывать боевые задачи на поле боя. Выполнить эти задачи реально, однако почему-то на практике этого до сих пор не реализуют. По мнению Селезнева, нужно исследовать действия или бездействие конкретных должностных лиц.

"Не может быть так, что есть проблема, которая сейчас нас разрывает на куски, а решения нет. Возможно, надо пробовать ротацию, назначение на соответствующие должности тех должностных лиц, которые будут способны организовать эту деятельность. В частности, в вопросах информационной политики. Потому что если в украинском обществе мы все чаще слышим слова неверия, недоверия, в частности к частям органов ТЦК и СП, то что-то не работает в украинской пропаганде, эффективном информировании общества", — подытожил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил указом решение СНБО касательно бронирования еще одной категории украинцев. Речь идет о представителях теплокомпаний, водоканалов и управления отходами.

Также мы сообщали, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продлятся до 9 мая текущего года. Соответствующие указы подписал Владимир Зеленский.