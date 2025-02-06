Ексречник Генштабу пояснив, які проблеми мобілізації є в Україні

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Фото: detector.media

В українському суспільстві зростає недовіра до представників ТЦК та СП. Аби вирішити цю проблему та ефективно захищати країну, потрібно вжити низку заходів.

Про це в ефірі Radio NV у вівторок, 4 лютого, заявив військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Експерт наголосив, що Україні необхідно створити умови для належної та ефективної підготовки особового складу в навчальних центрах і на полігонах. Йдеться про фортифікації, забезпечення екіпірування особового складу та ефективних командирів, які реалізовуватимуть бойові завдання на полі бою. Виконати ці завдання реально, однак чомусь на практиці цього досі не реалізовують. На думку Селезньова, потрібно досліджувати дії або бездіяльність конкретних посадових осіб.

"Не може бути так, що є проблема, яка зараз нас розриває на шматки, а рішення немає. Можливо, треба пробувати ротацію, призначення на відповідні посади тих посадовців, які будуть здатні організувати цю діяльність. Зокрема, в питаннях інформаційної політики. Бо якщо в українському суспільстві ми все частіше чуємо слова невіри, недовіри, зокрема до частин органів ТЦК і СП, то щось не працює в українській пропаганді, ефективному інформуванні суспільства", — підсумував ексречник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив указом рішення РНБО щодо бронювання ще однієї категорії українців. Йдеться про представників теплокомпаній, водоканалів та управління відходами.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Вони триватимуть до 9 травня поточного року. Відповідні укази підписав Володимир Зеленський.