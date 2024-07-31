Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Днепре или в Киеве — в какой ВУЗ поступать на аспирантуру, чтобы получить отсрочку arrow

В Днепре или в Киеве — в какой ВУЗ поступать на аспирантуру, чтобы получить отсрочку

31 июля 2024 05:34
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Можно ли поступать на аспирантуру не в свой вуз – объяснение юриста
КНУ им. Шевченка. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В настоящее время идет вступительная кампания в аспирантуру, и те, кто будут учиться на государственной форме, могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Условия прописаны в нормативно правовых актах МОН.

Будет ли действовать право на отсрочку на поступивших на аспирантуру не в том вузе, где учились ранее, Новини.LIVE объяснил юрист Александр Задорожный.

Читайте также:

Поступление в аспирантуру

"Должны ли аспиранты учиться именно в тех вузах, где они получали высшее образование, — нет. Такого законодательного требования нет, и аспиранты могут учиться в любом заведении высшего образования. К примеру, лицо получило высшее образование в Днепре, оно должно поступить в аспирантуру в Киеве или где-нибудь в Украине", — сказал юрист.

Он добавил, что также нет оговорок по специализации аспирантуры. Например, если лицо получило экономическое или историческое образование, то оно может поступить в аспирантуру на юридический факультет. Это не влияет на право отсрочки от мобилизации.

Напомним, в Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.

Ранее мы писали, что в министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев — поступление на бюджет на дневную или дуальную форму.

МОН вступительная кампания Аспирант юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом