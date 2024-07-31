Можно ли поступать на аспирантуру не в свой вуз – объяснение юриста

В Днепре или в Киеве — в какой ВУЗ поступать на аспирантуру, чтобы получить отсрочку
В настоящее время идет вступительная кампания в аспирантуру, и те, кто будут учиться на государственной форме, могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Условия прописаны в нормативно правовых актах МОН.
Будет ли действовать право на отсрочку на поступивших на аспирантуру не в том вузе, где учились ранее, Новини.LIVE объяснил юрист Александр Задорожный.
Поступление в аспирантуру
"Должны ли аспиранты учиться именно в тех вузах, где они получали высшее образование, — нет. Такого законодательного требования нет, и аспиранты могут учиться в любом заведении высшего образования. К примеру, лицо получило высшее образование в Днепре, оно должно поступить в аспирантуру в Киеве или где-нибудь в Украине", — сказал юрист.
Он добавил, что также нет оговорок по специализации аспирантуры. Например, если лицо получило экономическое или историческое образование, то оно может поступить в аспирантуру на юридический факультет. Это не влияет на право отсрочки от мобилизации.
Напомним, в Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.
Ранее мы писали, что в министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев — поступление на бюджет на дневную или дуальную форму.
Читайте Новини.LIVE!