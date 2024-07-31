Можно ли поступать на аспирантуру не в свой вуз – объяснение юриста

КНУ им. Шевченка. Фото: из открытых источников

В настоящее время идет вступительная кампания в аспирантуру, и те, кто будут учиться на государственной форме, могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Условия прописаны в нормативно правовых актах МОН.

Будет ли действовать право на отсрочку на поступивших на аспирантуру не в том вузе, где учились ранее, Новини.LIVE объяснил юрист Александр Задорожный.

Читайте также:

Поступление в аспирантуру

"Должны ли аспиранты учиться именно в тех вузах, где они получали высшее образование, — нет. Такого законодательного требования нет, и аспиранты могут учиться в любом заведении высшего образования. К примеру, лицо получило высшее образование в Днепре, оно должно поступить в аспирантуру в Киеве или где-нибудь в Украине", — сказал юрист.

Он добавил, что также нет оговорок по специализации аспирантуры. Например, если лицо получило экономическое или историческое образование, то оно может поступить в аспирантуру на юридический факультет. Это не влияет на право отсрочки от мобилизации.

Напомним, в Министерстве юстиции подтвердили правомерность приказов Министерства образования, лишающих аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации. После соответствующей проверки в Минюсте заявили, что основания для отмены решений отсутствуют.

Ранее мы писали, что в министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев — поступление на бюджет на дневную или дуальную форму.