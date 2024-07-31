Чи можна вступати на аспірантуру не у свій ВНЗ - пояснення юриста

КНУ ім. Шевченка. Фото: з відкритих джерел

Наразі триває вступна кампанія на аспірантуру, і ті, хто буде навчатися на державній формі, можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації. Умови прописані в нормативно-правових актах МОН.

Чи діятиме право на відстрочку на тих, хто вступив до аспірантури не до того ВНЗ, де навчався раніше, Новини.LIVE пояснив юрист Олександр Задорожний.

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Вступ до аспірантури

"Чи повинні аспіранти навчатися саме в тих ВНЗ, де вони здобували вищу освіту, — ні. Такої законодавчої вимоги немає, і аспіранти можуть навчатися в будь-якому закладі вищої освіти. До прикладу, особа здобула вищу освіту в Дніпрі, вона має вступити до аспірантури в Києві або будь-де в Україні", — сказав юрист.

Він додав, що так само немає застережень щодо спеціалізації аспірантури. Наприклад, якщо особа отримала економічну чи історичну освіту, то вона може вступити до аспірантури на юридичний факультет. Це не впливає на право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції підтвердили правомірність наказів Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. Після відповідної перевірки у Мін'юсті заявили, що підстави для скасування рішень відсутні.

Раніше ми писали, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.