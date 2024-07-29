Пересечение границы — проверяют ли обновление данных у женщин

Проверка документов на границе. Фото: facebook./zahidnuy.kordon

На границе у военнообязанных женщин, в отличие от мужчин, не будут проверять обновление данных. Они имеют право выезжать.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Выезд военнообязанных женщин за границу

Демченко подчеркнул, что для мужчин, имеющих право на выезд за границу, обязательно наличие военного билета. Относительно женщин этого ограничения нет.

"Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничение на границе касается только мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы", — пояснил спикер ГНСУ.

Он также добавил, что у женщин не проверяют обновление данных в ТЦК и если будут ограничения по другим категориям граждан, то в ГПСУ об этом сообщат.

Напомним, в Украине будут бесплатно обучать женщин управлять автобусами из-за жесткого дефицита кадров. Реализацией программы будет заниматься Фонд институционального развития при финансовой поддержке Швеции.

Также мы писали, что представительница ТЦК Лариса Козак объяснила, какие категории женщин сейчас могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Она подчеркнула, что в настоящее время мобилизация женщин происходит исключительно по собственному желанию.