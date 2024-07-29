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У ДПСУ роз'яснили, чи перевіряють оновлення даних на кордоні у військовозобов'язаних жінок

29 липня 2024 15:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Перетин кордону — чи перевіряють оновлення даних в жінок
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook./zahidnuy.kordon
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко наголосив, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка. Щодо жінок цього обмеження немає. 

"Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону", — пояснив речник ДПСУ.

Він також додав, що у жінок не перевіряють оновлення даних у ТЦК і якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то у ДПСУ про це повідомлять. 

Нагадаємо, в Україні будуть безплатно навчати жінок керувати автобусами через жорсткий дефіцит кадрів. Реалізацією програми займатиметься Фундація інституційного розвитку за фінансової підтримки Швеції.

Також ми писали, що представниця ТЦК Лариса Козак пояснила, які категорії жінок зараз можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ. Вона наголосила, що наразі мобілізація жінок відбувається виключно за власним бажанням.

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