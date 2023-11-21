В ГПСУ рассказали, что нужно военным в отпуске для выезда за границу

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, какие документы нужны военным в отпуске, которые хотят выехать из страны. По его словам, они должны иметь удостоверение военнослужащего и отпускной билет.

Об этом Андрей Демченко рассказал для "РБК-Украина".

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Выезд военных в отпуск за границу

"Это должно быть удостоверение военнослужащего — документ, удостоверяющий, что он проходит военную службу, и отпускной билет, в котором указано местонахождение за пределами Украины", — отметил Демченко.

По его словам, военный, когда обращается за предоставлением ему отпуска, должен также указать о его проведении за пределами Украины.

"Если его военное руководство предоставляет ему такую возможность, это прописывается в военном билете, и тогда инспекторы Государственной пограничной службы проверяют, действительно ли лицо является военнослужащим и предоставлена ли ему его непосредственным руководством возможность находиться во время отпуска за пределами Украины. И на основании этих документов пропускают", — объяснил Демченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину военнообязанным украинцам запретили выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин. Они могут покинуть страну, имея некоторые уважительные причины и обстоятельства.

Также мы писали, что заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения рассматриваются, чтобы упростить пересечение границы студентами. Как известно, президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение министерству.