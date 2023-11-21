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У ДПСУ розповіли, що потрібно військовим у відпустці для виїзду за кордон

21 листопада 2023 21:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розповіли, що потрібно військовим у відпустці для виїзду за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, які документи потрібні військовим у відпустці, які хочуть виїхати з країни. За його словами, вони повинні мати при собі посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток.

Про це Андрій Демченко розповів для "РБК-Україна".

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Виїзд військових у відпустці за кордон

"Це має бути посвідчення військовослужбовця — документ, який посвідчує, що він проходить військову службу, і відпускний квиток, в якому зазначено місце перебування за межами України", — наголосив Демченко.

За його словами, військовий, коли звертається за наданням йому відпустки, повинен також зазначити про її проведення за межами України.

"Якщо його військове керівництво надає йому таку можливість, це прописується у військовому квитку, і тоді інспектори Державної прикордонної служби перевіряють, чи дійсно особа військовослужбовець, і чи надана йому його безпосереднім керівництвом можливість перебувати під час відпустки за межами України. І на підставі цих документів пропускають", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну військовозобов'язаним українцям заборонили виїзд за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків. Вони можуть покинути країну, маючи певні поважні причини та обставини. 

Також ми писали, що заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству. 

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