В Харьковской области заявили о положительной динамике мобилизации
Руководители территориальных центров комплектования Харьковской области доложили о ситуации и работе групп оповещения в области. Они заявили о положительной динамике мобилизации.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 8 февраля.
Мобилизация в Харьковской области
По словам Синегубова, в ОВА было проведено очередное заседание Совета обороны Харьковской области.
"Первый вопрос — мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей. Второй вопрос — жизнеобеспечение на приграничных территориях и ход эвакуации гражданского населения", — отметил глава Харьковской ОВА.
Он отметил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.
Напомним, почти два года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В армию попадают граждане разных профессий, с разным социальным статусом. В то же время в обществе начали обсуждать, стоит ли мобилизовать блогеров, в частности тех, кто занимается благотворительностью и в социальных сетях собирает большие суммы для военных.
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