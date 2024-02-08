В Харьковской области заявили о положительной динамике мобилизации

Военные Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Руководители территориальных центров комплектования Харьковской области доложили о ситуации и работе групп оповещения в области. Они заявили о положительной динамике мобилизации.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 8 февраля.

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По словам Синегубова, в ОВА было проведено очередное заседание Совета обороны Харьковской области.

Заседание Совета обороны в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"Первый вопрос — мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей. Второй вопрос — жизнеобеспечение на приграничных территориях и ход эвакуации гражданского населения", — отметил глава Харьковской ОВА.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Он отметил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, почти два года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В армию попадают граждане разных профессий, с разным социальным статусом. В то же время в обществе начали обсуждать, стоит ли мобилизовать блогеров, в частности тех, кто занимается благотворительностью и в социальных сетях собирает большие суммы для военных.

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