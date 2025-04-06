Полиция в Харькове опровергла информацию о смерти мужчины, который в розыске ТЦК

Задержание гражданина полицией. Фото иллюстративное: "Советы юриста"

Вчера, 5 апреля, в соцсетях распространялись информация о якобы смерти мужчины во время общения с полицейскими в Харькове. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Об этом в Telegram сообщает полиция Харьковской области.

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"5 апреля в Киевском районе патрульные остановили 43-летнего жителя. Во время проверки установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП. У мужчины случился эпилептический приступ", — говорится в сообщении.

После этого полицейские вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. Далее, после стабилизации состояния его отпустили домой.

"Не распространяйте фейки — доверяйте официальным источникам", — добавили в полиции.

Напомним, вчера во Львовской области водители маршруток объявили забастовку. Причиной стало то, что накануне одного из их коллег забрали из автобуса и отправили на прохождение ВВК.

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