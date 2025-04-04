Мобілізація до 25 років - кого мобілізують в квітні

Молоді українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Мобілізаційний вік в Україні зараз починається з 25 років. Але є одна категорія громадян, яких можуть призвати до лав Збройних сил України до досягнення 25-річного віку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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До юристів звернувся 22-річний громадянин, який мав статус "обмежено придатного". Він поцікавився, чому йому присилають повістки на роботу і чи можуть його мобілізувати.

"Повістки присилають тому, що Ви на даний час є військовозобов'язаним і можете бути мобілізованим на цілком законній підставі", — зазначив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Отже, обмежено придатні громадяни є військовозобов’язаними ще до досягнення 25-річного віку — і можуть бути за потреби мобілізовані.

Коли ситуація з обмежено придатними зміниться

Кирда пояснив, що причиною такої ситуації є недоліки законодавства.

Ці недоліки у Верховній Раді намагалися виправити, але цей процес ще не завершений.

"На жаль, але досі законопроєкт, який це скасовує, президентом України не підписаний", — наголосив юрист.

Після підпису глави держави обмежено придатних до досягнення 25-річного віку не зможуть мобілізувати, а поки що це теоретично можливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям отримати бронь від мобілізації у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні.