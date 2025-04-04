Мобілізація до 25 років - кого мобілізують в квітні

Кого можуть мобілізувати до 25-річного віку в квітні
Мобілізаційний вік в Україні зараз починається з 25 років. Але є одна категорія громадян, яких можуть призвати до лав Збройних сил України до досягнення 25-річного віку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Хто є військовозобов’язаним до 25 років
До юристів звернувся 22-річний громадянин, який мав статус "обмежено придатного". Він поцікавився, чому йому присилають повістки на роботу і чи можуть його мобілізувати.
"Повістки присилають тому, що Ви на даний час є військовозобов'язаним і можете бути мобілізованим на цілком законній підставі", — зазначив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.
Отже, обмежено придатні громадяни є військовозобов’язаними ще до досягнення 25-річного віку — і можуть бути за потреби мобілізовані.
Коли ситуація з обмежено придатними зміниться
Кирда пояснив, що причиною такої ситуації є недоліки законодавства.
Ці недоліки у Верховній Раді намагалися виправити, але цей процес ще не завершений.
"На жаль, але досі законопроєкт, який це скасовує, президентом України не підписаний", — наголосив юрист.
Після підпису глави держави обмежено придатних до досягнення 25-річного віку не зможуть мобілізувати, а поки що це теоретично можливо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям отримати бронь від мобілізації у квітні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні.
Читайте Новини.LIVE!