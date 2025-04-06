Поліція у Харкові спростувала інформацію про смерть чоловіка, який у розшуку ТЦК

Затримання громадянина поліцією. Фото ілюстративне: "Поради юриста"

Вчора, 5 квітня, в соцмережах ширилися інформація про нібито смерть чоловіка під час спілкування з поліцейськими у Харкові. Однак ці дані не відповідають дійсності.

Про це у Telegram повідомляє поліція Харківської області.

Реклама

Читайте також:

Правоохоронці спростували інформацію про смерть чоловіка у Харкові

"5 квітня в Київському районі патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП. У чоловіка стався епілептичний напад", — йдеться у повідомленні.

Після цього поліцейські викликали медиків, які доставили чоловіка до лікарні. Далі, після стабілізації стану його відпустили додому.

"Не поширюйте фейки — довіряйте офіційним джерелам", — додали у поліції.

Нагадаємо, вчора у Львівській області водії маршруток оголосили страйк. Причиною стало те, що напередодні одного з їхніх колег забрали ж автобуса та відправили на проходження ВЛК.

Також ми писали, кого можуть мобілізувати до 25-річного віку в квітні 2025 року.