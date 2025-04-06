Поліція у Харкові спростувала інформацію про смерть чоловіка, який у розшуку ТЦК

У Харкові поліція спростувала смерть чоловіка, якого шукає ТЦК
Вчора, 5 квітня, в соцмережах ширилися інформація про нібито смерть чоловіка під час спілкування з поліцейськими у Харкові. Однак ці дані не відповідають дійсності.
Про це у Telegram повідомляє поліція Харківської області.
Правоохоронці спростували інформацію про смерть чоловіка у Харкові
"5 квітня в Київському районі патрульні зупинили 43-річного мешканця. Під час перевірки встановлено, що він перебуває в розшуку ТЦК та СП. У чоловіка стався епілептичний напад", — йдеться у повідомленні.
Після цього поліцейські викликали медиків, які доставили чоловіка до лікарні. Далі, після стабілізації стану його відпустили додому.
"Не поширюйте фейки — довіряйте офіційним джерелам", — додали у поліції.
Нагадаємо, вчора у Львівській області водії маршруток оголосили страйк. Причиною стало те, що напередодні одного з їхніх колег забрали ж автобуса та відправили на проходження ВЛК.
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