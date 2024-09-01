В Хмельницкой области мужчина угрожал ножом сотрудникам ТЦК — приговор суда

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский областной ТЦК и СП

В Хмельницкой области мужчина угрожал сотрудникам территориального центра комплектования канцелярским ножом. Фигуранта задержали правоохранители.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что подозреваемый гулял по улице и заметил, как к нему приблизился автомобиль. Вышедшие из него люди стали бежать в его сторону. Задержанный начал убегать, а затем достал канцелярский нож, чтобы продемонстрировать желание отбиваться.

На место инцидента прибыли правоохранители, задержавшие мужчину с ножом.

Эти обстоятельства были полностью подтверждены как свидетелем, так и потерпевшим одним из сотрудников ТЦК. По его словам, он не успел представиться, поскольку мужчина сразу начал бежать.

Что решил суд

Судья Хмельницкого горрайонного суда постановил, что в соответствии со статьей 247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию при отсутствии события и состава административного правонарушения.

Также суд постановил производство по делу в отношении мужчины закрыть из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

"Постановление может быть обжаловано лицом, которое привлечено к административной ответственности, его законным представителем, защитником, потерпевшим, его представителем в Хмельницкий апелляционный суд через Хмельницкий горрайонный суд в течение 10 дней со дня его вынесения", — говорится в тексте решения.