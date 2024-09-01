У Хмельницькій області чоловік погрожував ножем співробітникам ТЦК — вирок суду

Чоловіки у ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський обласний ТЦК та СП

У Хмельницькій області чоловік погрожував співробітникам територіального центру комплектування канцелярським ножем. Фігуранта затримали правоохоронці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що підозрюваний гуляв вулицею та помітив, як до нього наблизився автомобіль. Люди, що з нього вийшли, стали бігти у його бік. Затриманий почав тікати, а згодом дістав канцелярського ножа, щоб продемонструвати бажання відбиватись.

На місце інциденту прибули правоохоронці, які затримали чоловіка з ножем.

Ці обставини були повністю підтверджені як свідком, так і потерпілим, одним із співробітників ТЦК. За його словами, він не встиг представитися, оскільки чоловік одразу почав втікати.

Що вирішив суд

Суддя Хмельницького міськрайонного суду постановив, що відповідно до статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Також суд постановив провадження у справі відносно чоловіка закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

"Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 10 днів дня її винесення", — йдеться у тексті рішення.