В Хмельницкой области женщина справила нужду в ТЦК и заявила о жестоком избиении
В Хмельницкой области женщина справила малую нужду в помещении территориального центра комплектования. После этого она обвинила военных в якобы жестоком избиении.
Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Запад" в Telegram в субботу, 13 апреля.
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Скандал в ТЦК Хмельницкой области
"В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК путем осуществления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских", — говорится в сообщении.
На странице ОО в Facebook это событие осветили как избиение активистки военнослужащими ТЦК. Однако в больнице женщина отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.
Напомним, Радеховский районный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении начальника местного территориального центра комплектования, мобилизовавшего на военную службу забронированного работника компании "Галичина". Его признали виновным в превышении полномочий. Полковник оштрафован на 17 тысяч гривен.
Также в Хмельницкой области произошел неожиданный инцидент, когда женщина выбила окна в автомобиле сотрудников ТЦК — это произошло во время мер по уведомлению военнообязанных граждан. Суд вынес приговор по этому делу, согласно которому злоумышленница обязана уплатить штраф.
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