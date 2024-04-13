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В Хмельницкой области женщина справила нужду в ТЦК и заявила о жестоком избиении

13 апреля 2024 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой области женщина справила нужду в ТЦК и заявила о жестоком избиении
Женщина и работники ТЦК. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области женщина справила малую нужду в помещении территориального центра комплектования. После этого она обвинила военных в якобы жестоком избиении.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Запад" в Telegram в субботу, 13 апреля.

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Скандал в ТЦК Хмельницкой области

"В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК путем осуществления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских", — говорится в сообщении.

На странице ОО в Facebook это событие осветили как избиение активистки военнослужащими ТЦК. Однако в больнице женщина отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации. 

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

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Пост ОК "Запад". Фото: скриншот

Напомним, Радеховский районный суд Львовской области рассмотрел дело в отношении начальника местного территориального центра комплектования, мобилизовавшего на военную службу забронированного работника компании "Галичина". Его признали виновным в превышении полномочий. Полковник оштрафован на 17 тысяч гривен.

Также в Хмельницкой области произошел неожиданный инцидент, когда женщина выбила окна в автомобиле сотрудников ТЦК — это произошло во время мер по уведомлению военнообязанных граждан. Суд вынес приговор по этому делу, согласно которому злоумышленница обязана уплатить штраф.

скандал
больницы
полиция
Хмельницкая область
военные
ТЦК и СП

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