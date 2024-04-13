У Хмельницькій області жінка справила потребу в ТЦК та заявила про жорстке побиття

Жінка та працівники ТЦК. Фото: скриншот з відео

У Хмельницькій області жінка справила малу потребу у приміщенні територіального центру комплектування. Після цього вона звинуватила військових у нібито жорстокому побитті.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Захід" у Telegram у суботу, 13 квітня.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить чутливий контент!

Скандал у ТЦК Хмельницької області

"У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських", — йдеться у повідомленні.

На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлили як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. Однак у лікарні жінка відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Допис ОК "Захід". Фото: скриншот

Нагадаємо, Радехівський районний суд Львівської області розглянув справу щодо начальника місцевого територіального центру комплектування, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника компанії "Галичина". Його визнали винним у перевищенні повноважень. Полковника оштрафували на 17 тисяч гривень.

Також у Хмельницькій області стався несподіваний інцидент, коли жінка вибила вікна в автомобілі співробітників ТЦК — це сталося під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних громадян. Суд ухвалив вирок у цій справі, відповідно до якого зловмисниця зобов'язана сплатити штраф.