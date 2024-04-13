У Хмельницькій області жінка справила потребу в ТЦК та заявила про жорстке побиття
У Хмельницькій області жінка справила малу потребу у приміщенні територіального центру комплектування. Після цього вона звинуватила військових у нібито жорстокому побитті.
Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Захід" у Telegram у суботу, 13 квітня.
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Скандал у ТЦК Хмельницької області
"У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських", — йдеться у повідомленні.
На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлили як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. Однак у лікарні жінка відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації.
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Нагадаємо, Радехівський районний суд Львівської області розглянув справу щодо начальника місцевого територіального центру комплектування, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника компанії "Галичина". Його визнали винним у перевищенні повноважень. Полковника оштрафували на 17 тисяч гривень.
Також у Хмельницькій області стався несподіваний інцидент, коли жінка вибила вікна в автомобілі співробітників ТЦК — це сталося під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних громадян. Суд ухвалив вирок у цій справі, відповідно до якого зловмисниця зобов'язана сплатити штраф.
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