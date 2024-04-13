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У Хмельницькій області жінка справила потребу в ТЦК та заявила про жорстке побиття

13 квітня 2024 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області жінка справила потребу в ТЦК та заявила про жорстке побиття
Жінка та працівники ТЦК. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області жінка справила малу потребу у приміщенні територіального центру комплектування. Після цього вона звинуватила військових у нібито жорстокому побитті.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Захід" у Telegram у суботу, 13 квітня.

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Скандал у ТЦК Хмельницької області

"У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських", — йдеться у повідомленні.

На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлили як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. Однак у лікарні жінка відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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Допис ОК "Захід". Фото: скриншот

Нагадаємо, Радехівський районний суд Львівської області розглянув справу щодо начальника місцевого територіального центру комплектування, який мобілізував на військову службу заброньованого працівника компанії "Галичина". Його визнали винним у перевищенні повноважень. Полковника оштрафували на 17 тисяч гривень.

Також у Хмельницькій області стався несподіваний інцидент, коли жінка вибила вікна в автомобілі співробітників ТЦК — це сталося під час заходів з оповіщення військовозобов'язаних громадян. Суд ухвалив вирок у цій справі, відповідно до якого зловмисниця зобов'язана сплатити штраф.

скандал
лікарні
поліція
Хмельницька область
військові
ТЦК та СП

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