В Хмельницком якобы работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус — видео
В Хмельницком якобы работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затолкали мужчину в бус. Они просто взяли его под руки и понесли в машину.
Об инциденте сообщили местные паблики в четверг, 28 марта.
Мужчину силой запихали в бус
В Хмельницком якобы работники ТЦК и СП силой затолкали мужчину в бус.
"Взяли под руки и понесли в автомобиль", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.
Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье принудительно мобилизовали машиниста тепловоза, у которого было бронирование. Суд установил незаконность действий ТЦК и указал, что они должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.
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