В Хмельницком якобы работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус — видео

Люди в военной форме заносят мужчину в бус. Фото: скриншот

В Хмельницком якобы работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затолкали мужчину в бус. Они просто взяли его под руки и понесли в машину.

Об инциденте сообщили местные паблики в четверг, 28 марта.

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В Хмельницком якобы работники ТЦК и СП силой затолкали мужчину в бус.

"Взяли под руки и понесли в автомобиль", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и ее сообщника за коррупцию. Они предлагали за 10 тысяч долларов США помочь избежать мобилизации.

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье принудительно мобилизовали машиниста тепловоза, у которого было бронирование. Суд установил незаконность действий ТЦК и указал, что они должны обязательно проверять наличие бронирования у военнообязанных.