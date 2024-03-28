У Хмельницькому нібито працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус — відео

Люди у військовій формі заносять чоловіка у бус. Фото: скриншот

У Хмельницькому нібито працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки силою заштовхали чоловіка у бус. Вони просто взяли його під руки і понесли до машини.

Про інцидент повідомили місцеві пабліки у четвер, 28 березня.

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У Хмельницькому нібито працівники ТЦК та СП силою заштовхали чоловіка у бус.

"Взяли під руки і понесли до авто", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області затримали працівницю ТЦК та її спільника за корупцію. Вони пропонували за 10 тисяч доларів США допомогти уникнути мобілізації.

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Запоріжжі примусово мобілізували машиніста тепловоза, який мав бронювання. Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що вони повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.