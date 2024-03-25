У Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза з бронюванням — яке рішення суду

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Ілюстративне фото: Телеграф

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Запоріжжі примусово мобілізували машиніста тепловоза, який мав бронювання. Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що вони повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Мобілізація чоловіка з бронюванням — що кажуть у суді

У матеріал справи йдеться, що мешканець Запоріжжя працював на посаді машиніста тепловоза у залізничному цеху ПАТ "Запоріжсталь". На період мобілізації та на період дії воєнного стану підприємство забронювало певну кількість військовозобов’язаних, список яких був наданий Міністерству економіки.

Однак, попри це, працівники ТЦК у травні 2023 року призвали чоловіка та за день зарахували його до списків особового складу батальйону десантно-штурмових військ ЗСУ. Коли машиніст тепловоза повідомляв військовим, що має бронювання, його просто проігнорували. Чоловік подав до суду.

Що кажуть у ТЦК

Своєю чергою працівники ТЦК та СП заявили, що громадянин сам не розповів, що має право на відстрочку від мобілізації. Там додали, що під час загальних зборів усім, хто мав особисті проблеми або мав бронювання, було запропоновано вийти зі строю, але машиніст не скористався цією можливістю.

"Також у ТЦК поскаржилися на те, що підприємство "Запоріжсталь" самовільно змінило військово-облікову спеціальність чоловіка. Так, згідно з військовим квитком, він є водієм військового автомобіля. Проте підприємство, надсилаючи списки заброньованих у Міністерство економіки, вказало, що військова спеціальність громадянина — "перевезення автомобільним транспортом", — йдеться у матеріалі.

На чий бік став суд

Вислухавши обидві сторони, Запорізький окружний адміністративний суд зазначив, що працівник "Запоріжсталі" дійсно був заброньований до 23 червня 2023 року. Органи ТЦК не зробили нічого, аби перевірити цю інформацію, і були неправими в цьому. Їм нагадали, що вони мають перевіряти наявність чи відсутність підстав для відстрочки від призову.

Відтак, 19 жовтня 2023 року суд скасував наказ про мобілізацію цього чоловіка та зарахування його до списків особового складу військової частини.

Таке рішення не задовольнило Запорізький РТЦК, і відомство подало апеляційну скаргу. Проте апеляційний суд також зазначив, що працівник дійсно був заброньований. Аж 13 березня 2024 року Третій апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

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