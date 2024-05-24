В Хмельницком освобождают заключенных для службы в ВСУ

Заседание Хмельницкого городского суда. Фото: Суспільне Хмельницкий

На этой неделе Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил уже 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении заключенных для их дальнейшей мобилизации. Больше всего таких заявок поступило от ГУ "Райковецкая исправительная колония (№78)".

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда в пятницу, 24 мая.

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Освобождение заключенных для мобилизации

"Прежде всего, суд выяснил, что администрация пенитенциарного учреждения проинформировала осужденных о возможности условно-досрочного увольнения для прохождения военной службы по контракту согласно изменениям в законодательстве. После чего значительное количество осужденных обратилось к руководству учреждения с заявлениями, в которых выразили желание воспользоваться таким правом". Суд установил обстоятельства написания этих заявлений и то, что они добровольные", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также отмечается, что все судебные заседания были открыты и проходили в формате видеоконференции онлайн. При условии, если суд согласовал ходатайство, заключенного должны освободить условно-досрочно и доставить в один из территориальных центров комплектования не позднее 24 часов. Там он заключает контракт с ВСУ.

Некоторые мужчины рассказали, что они желали служить в вооруженных силах и защищать страну еще на этапе, когда их дела только рассматривались. Но тогда юридически и законно нельзя было так поступить, чтобы не отбывать наказание.

"Суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений — запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира", — подытожила пресс-служба суда.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что из украинских тюрем можно было бы мобилизовать от 10 до 20 тысяч осужденных.

Также в Минюсте рассказали, что в Украине уже более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное увольнение для непосредственного участия в обороне нашего государства.