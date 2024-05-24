У Хмельницькому звільняють ув'язнених для служби в ЗСУ

Засідання у Хмельницькому міському суді. Фото: Суспільне Хмельницький

Цього тижня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив вже 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення ув'язнених для їхньої подальшої мобілізації. Найбільше таких заявок надійшло від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)".

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького міськрайонного суду у п'ятницю, 24 травня.

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Звільнення ув'язнених для мобілізації

"Передусім суд з’ясував, що адміністрація пенітенціарної установи проінформувала засуджених про можливість умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом згідно із змінами в законодавстві. Після чого значна кількість засуджених звернулася до керівництва установи із заявами, в яких висловили бажання скористатися таким правом. Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними", — йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Також зазначається, що усі судові засідання були відкритими і проходили в форматі відеоконференції онлайн. За умови, якщо суд погоджував клопотання, то ув'язненого повинні звільнити умовно-достроково і доставити у один із територіальних центрів комплектування не пізніше ніж протягом 24 годин. Там він укладає контракт із ЗСУ.

Окремі чоловіки розповіли, що вони проявляли бажання служити у збройних силах та захищати країну ще на етапі, коли їхні справи тільки розглядались. Але тоді юридично і законно не можливо було так вчинити, аби не відбувати покарання.

"Суд встановив над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира", — підсумувала пресслужба суду.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що з українських в'язниць можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених.

Також у Мінюсті розповіли, що в Україні вже понад 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні нашої держави.