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В Мін’юсті розповіли, скільки ув'язнених готові вступити до лав ЗСУ

21 травня 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Мін’юсті розповіли, скільки ув'язнених готові вступити до лав ЗСУ
Засуджені в Україні чоловіки. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні нашої держави. Втім, далеко не всі заяви буде схвалено, це залежить від цілої низки факторів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у вівторок, 21 травня.

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"Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…", — сказала Висоцька.

Вона також зазначила, що у Мін’юсті усвідомлювали, що будуть бажаючі служити, але закон обмежить певні категорії ув'язнених. В зв'язку з цим не варто очікувати, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт із ЗСУ.

Висоцька також підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Силами оборони і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

Також чиновниця зауважила, що закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

"Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі", — зазначила Висоцька.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. В'язні служитимуть в окремих спеціальних підрозділах.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українські в'язниці переповнені. За його словами, мобілізувати можна до 20 тис. осіб.

війна
ЗСУ
Україна
ув'язнені
звільнення
мобілізація
військовозобов'язані

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