В Киеве завершили проверку всех ВЛК — какие главные проблемы выделили
Министерство здравоохранения завершило проверку работы 10 военно-врачебных комиссий в Киеве. В ходе этого выявили ряд проблем, в частности, связанных с очередями, графиком и осмотром.
Об этом сообщил Минздрав.
Проблемы в работе ВЛК в Киеве
Среди проблемных моментов, которые нужно доработать:
- очереди военнообязанных — в части ВЛК организована запись только на первый визит, после чего осмотры осуществляются в порядке живой очереди, хаотично;
- неоптимальный рафик работы — в основном с 08:00-09:00 до 14:30-16:00 в будни;
- случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВЛК;
- трудности у врачей, недавно работающих в составе ВЛК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;
- нехватка опыта у членов комиссии — есть недостатки в ведении документации, а также случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;
- остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;
- несоответствия норм работы специалистов — одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);
- во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.
Согласно этим проблемам Минздрав отправил рекомендации в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также медицинские учреждения по улучшению работы ВЛК.
Напомним, ранее адвокат объяснил, какова будет ответственность за непрохождение повторной ВЛК. Также стало известно, когда нужно идти на ВЛК и каких врачей обязательно пройти.
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