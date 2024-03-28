В Киеве завершили проверку всех ВЛК — какие главные проблемы выделили

Прохождение ВЛК. Фото: armyinform.com

Министерство здравоохранения завершило проверку работы 10 военно-врачебных комиссий в Киеве. В ходе этого выявили ряд проблем, в частности, связанных с очередями, графиком и осмотром.

Об этом сообщил Минздрав.

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Среди проблемных моментов, которые нужно доработать:

очереди военнообязанных — в части ВЛК организована запись только на первый визит, после чего осмотры осуществляются в порядке живой очереди, хаотично;

неоптимальный рафик работы — в основном с 08:00-09:00 до 14:30-16:00 в будни;

случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВЛК;

трудности у врачей, недавно работающих в составе ВЛК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;

нехватка опыта у членов комиссии — есть недостатки в ведении документации, а также случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

несоответствия норм работы специалистов — одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

Согласно этим проблемам Минздрав отправил рекомендации в Киевскую городскую военную администрацию, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также медицинские учреждения по улучшению работы ВЛК.

Напомним, ранее адвокат объяснил, какова будет ответственность за непрохождение повторной ВЛК. Также стало известно, когда нужно идти на ВЛК и каких врачей обязательно пройти.