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Адвокат пояснив, яка буде відповідальність за не проходження повторного ВЛК

27 березня 2024 21:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Яка відповідальність чоловіків за не проходження ВЛК кожні 12 місяців — адвокат
До ВЛК можна поспішати не завжди. Фото: Суспільне Львів
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Після закінчення постанови ВЛК військовозобов'язаний має проходити повторну комісію. Що буде, якщо громадянин не з'явитися на оновлення даних про своє здоров'я.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Положення про ВЛК передбачає, що військовозобов'язані проходять комісію через 5 років після постановки на військовий облік, тобто, постанова ВЛК діє протягом 5 років.

Також передбачено, що у разі мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК й через 12 місяців.

"Якщо не з'явитися через 12 місяців до ВЛК, то за це не передбачено жодної відповідальності. Звичайно, якщо не йдеться про ігнорування військовозобов'язаним повістки. А сам по собі завершений строк придатності постанови ВЛК не спонукає військовозобов'язаних ні до чого. Це більше проблема самого ТЦК. Обов'язок існує лише щодо оновлення даних по стану здоров'я кожні 5 років. За його порушення може дійсно настати відповідальність у вигляді штрафу по ч. 2 ст. 210 КУпАП в розмірі 850-1700 грн", — підкреслив Потєшін.

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.

здоров'я
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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