Яка відповідальність чоловіків за не проходження ВЛК кожні 12 місяців — адвокат

До ВЛК можна поспішати не завжди. Фото: Суспільне Львів

Після закінчення постанови ВЛК військовозобов'язаний має проходити повторну комісію. Що буде, якщо громадянин не з'явитися на оновлення даних про своє здоров'я.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Положення про ВЛК передбачає, що військовозобов'язані проходять комісію через 5 років після постановки на військовий облік, тобто, постанова ВЛК діє протягом 5 років.

Також передбачено, що у разі мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК й через 12 місяців.

"Якщо не з'явитися через 12 місяців до ВЛК, то за це не передбачено жодної відповідальності. Звичайно, якщо не йдеться про ігнорування військовозобов'язаним повістки. А сам по собі завершений строк придатності постанови ВЛК не спонукає військовозобов'язаних ні до чого. Це більше проблема самого ТЦК. Обов'язок існує лише щодо оновлення даних по стану здоров'я кожні 5 років. За його порушення може дійсно настати відповідальність у вигляді штрафу по ч. 2 ст. 210 КУпАП в розмірі 850-1700 грн", — підкреслив Потєшін.

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