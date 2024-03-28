У Києві завершили перевірку усіх ВЛК — які головні проблеми виокремили

Проходження ВЛК. Фото: armyinform.com

Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку роботи 10 військово-лікарських комісій у Києві. Під час цього виявили низку проблем, зокрема, що пов'язані з чергами, графіком та оглядом.

Про це повідомило МОЗ.

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Зазначається, що серед проблемних моментів, які потрібно доопрацювати:

черги військовозобов’язаних — у частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, після чого огляди здійснюються в порядку живої черги, хаотично;

неоптимальний рафік роботи — здебільшого з 08:00-09:00 до 14:30-16:00 у будні;

випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;

брак досвіду у членів комісії — трапляються недоліки у веденні документації, а також випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

невідповідності щодо норм роботи спеціалістів — одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Відповідно до цих проблем МОЗ відправило рекомендації до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також медичних закладів щодо покращення роботи ВЛК.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, яка буде відповідальність за непроходження повторної ВЛК. Також стало відомо, коли треба йти на ВЛК та яких лікарів пройти обов'язково.