В Комитете нацбезопасности Рады обещают принять меры из-за ограничения консульских услуг за границей

Член комитета Соломия Бобровская. Фото: facebook./BobrovskaMP

Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки не понравились решения министерства иностранных дел об ограничении консульских услуг украинцам за границей. Члены комитета будут вызывать представителей ведомства для разъяснения этого вопроса.

Об этом сообщила член комитета Соломия Бобровская в эфире Радио Свобода.

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Бобровская рассказала, что не совсем понимает такое резкое решение об ограничении консульских услуг украинским мужчинам за границей, ведь за время работы над законопроектом МИД не подавал комментарии и поправки. Потому представителей ведомства буду вызывать для разъяснения этого вопроса.

"МИД я не помню ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы принадлежали к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет вызовем МИД, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали", — сказала депутат

Она также подвергла сомнению законность распоряжения министерства. По ее словам, это имеет сомнительный результат, адекватность и содержание.

Кроме того, Бобровская подчеркнула, что после вступления в силу закона о мобилизации (после 18 мая) у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных. Она отмечает, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно быть до этого срока.

Напомним, комментируя ситуацию с ограничением консульских услуг украинским мужчинам за границей, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отсидеться за границей, когда в твоей стране война, не получится. Сейчас главный приоритет — защита Родины от уничтожения.

В то же время офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

Кроме того, в Польше украинцы уже устроили скандал из-за ограничений в консульских услугах.