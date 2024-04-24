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У ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через заборону консульських послуг за кордоном

24 квітня 2024 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЗСУ вказали на катастрофічні демографічні наслідки через заборону консульських послуг за кордоном
Черга до українського консульства за кордоном. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном перестануть надавати консульські послуги для того, аби вони повертались додому та йшли на фронт. Однак офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що це призведе не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

Про це відомий український активіст та волонтер написав у Facebook у вівторок, 23 квітня. 

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"У чому проблема мобілізації? Її було потрібно проводити раніше, і граничний вік мав бути не 25, а 21. Тепер багато молодих людей виїхали або намагаються виїхати", — вважає Гай. 

Він наголосив, що позбавлення консульських послуг українців за кордоном призведе до масових спроб отримати громадянство європейських країн. А це в результаті збільшить демографічну кризу. 

"Це буде один з головних наслідків цієї війни. І рейтингів така політика не додасть. Треба думати про збереження держави як концепції Перемоги. А згодом зміцнення цієї держави та ВПК України як концепції виживання, а це вступ до ЄС, впровадження судової, економічної та політичної реформ як основних вимог вступу до НАТО", — підкреслив військовий. 

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Скриншот допису Мирослава Гая

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Також член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.

кордон
ЗСУ
МЗС
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
обмеження

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