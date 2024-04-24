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У Комітеті нацбезпеки Ради обіцяють вжити заходів через обмеження консульських послуг за кордоном

24 квітня 2024 13:41
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У Комітеті нацбезпеки Ради обіцяють вжити заходів через обмеження консульських послуг за кордоном
Членкиня комітету Соломія Бобровська. Фото: facebook./BobrovskaMP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки не сподобались рішення міністерства закордонних справ щодо обмеження консульських послуг українцям за кордоном. Члени комітету буду викликати представників відомства для роз'яснення цього питання. 

Про це повідомила членкиня комітету Соломія Бобровська в ефірі Радіо Свобода

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Бобровська розповіла, що не зовсім розуміє таке різке рішення щодо обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном, адже за час роботи над законопроєктом МЗС не подавало коментарів та правок. Тому представників відомства буду викликати для роз'яснення цього питання. 

"МЗС я не пригадую на жодному комітеті, з приводу коментарів і правок, які б належали до законодавства, до змін закону про мобілізацію. Тому я думаю, що ми на найближчий комітет викличемо МЗС, щоб вони пояснили, що за збурення, про яке вони нас не попереджали", — сказала депутатка 

Вона також піддала сумніву законність розпорядження міністерства. За її словами, це має сумнівний результат, адекватність і зміст.

Крім того, Бобровська наголосила, що після набуття чинності закону про мобілізацію (після 18 травня) у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-облікових даних. Вона зазначає, що обмежень на надання консульських послуг не мало б бути до цього терміну. 

Нагадаємо, коментуючи ситуацію з обмеженням консульських послуг українським чоловікам за кордоном, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відсидітись за кордоном, коли у твоїй країні війна, не вийде. Зараз головний пріоритет — захист Батьківщини від знищення. 

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

Крім того, у Польщі українці вже влаштували скандал через обмеження в консульських послугах. 

Верховна Рада
кордон
українці
МЗС
мобілізація
документи
консульство

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