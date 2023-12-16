В Кривом Роге сотрудники ТЦК посетили рестораны
Сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно о рейдах ТЦК в ресторанах Кривого Рога
На видео можно увидеть мужчин в военной форме и полицейских, разговаривающих с посетителями ресторана.
В свою очередь, по информации издания "Свої Кривий Ріг", повестки начали вручать в кафе и ресторанах города.
"В кафе и ресторанах Кривого Рога начали выдавать повестки? По крайней мере, об этом нам пишут подписчики и присылают видео и фото", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее в торговом центре "Форум" во Львове были замечены работники ТЦК. Они проверяли документы у мужчин призывного возраста.
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