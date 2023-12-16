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В Кривом Роге сотрудники ТЦК посетили рестораны

16 декабря 2023 09:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге сотрудники ТЦК посетили рестораны
Сотрудники ТЦК и СП в ресторане Кривом Роге. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

Об этом сообщают местные СМИ.

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На видео можно увидеть мужчин в военной форме и полицейских, разговаривающих с посетителями ресторана.

В свою очередь, по информации издания "Свої Кривий Ріг", повестки начали вручать в кафе и ресторанах города.

"В кафе и ресторанах Кривого Рога начали выдавать повестки? По крайней мере, об этом нам пишут подписчики и присылают видео и фото", — отметили в сообщении.

в кривом углу вручают повестки в ресторанах
Работники ТЦК и СП в ресторане в Кривом Роге. Фото: Свої Кривий Ріг

Напомним, ранее в торговом центре "Форум" во Львове были замечены работники ТЦК. Они проверяли документы у мужчин призывного возраста.

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