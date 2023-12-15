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У Львові працівників ТЦК помітили у торговому центрі — що відомо

15 грудня 2023 09:25
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У Львові працівників ТЦК помітили у торговому центрі — що відомо
Вручення повістки. Фото (архівне): із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора у торговому центрі "Форум" у Львові помітили працівників ТЦК. Вони перевіряли документи у чоловіків призовного віку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У четвер, 14 грудня, у ТЦ "Форум" знову навідались представники ТЦК. На відео видно, що вони підходили до чоловіків призовного віку та перевіряли у них документи.

Інші рейди працівників ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаним почали вручати повістки навіть у громадських та публічних місцях. Такі рейди дійшли і до спортзалів. Таким чином, вранці 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спорткомплексів.

Перед цим працівники ТЦК навідалися до спортзалу в Дніпрі. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

Згодом військкоми завітали до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції. 

А 12 грудня працівники ТЦК відвідали Калинівський ринок у Чернівцях. Очевидиці розповіли, що військкоми заламали чоловіка і він, намагаючися вирватися, впав зі сходів. А тим, хто почав знімати на відео, погрожували побити телефони. 

Згодом в одному із полтавських ТЦК наголосили, що в цьому немає нічого незаконного чи незвичного, адже військкомати мають право роздавати повістки у громадських місцях, а тренажерні зали належать до такої категорії. 

Нагадаємо, що у Верховній Раді вважають нормальними рейди представників ТЦК та СП по спортзалах, торговельних центрах та клубах. Там переконані, що обурення населення з цього приводу демонструють подвійні стандарти, що зовсім несправедливо до тих, хто вже воює на фронті. 

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